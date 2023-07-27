Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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На концерте в честь Дня флага в "Лужниках" выступят известные исполнители

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Двенадцатый Московский урбанистический форум (МУФ) начнет свою работу 1 августа. В этом году он пройдет на четырех площадках – в "Лужниках", Гостином дворе, "Манеже" и в парке "Зарядье".

Как говорят организаторы, этот форум станет самым масштабным за всю историю проведения. Каждая площадка будет тематической – их посвятят здоровью, спорту и развитию транспорта.

Все дни фестиваля посетителей ждут кинопоказы, множество культурных, образовательных и спортивных мероприятий, шоу артистов и танцевальные мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городвидеоИван Евдокимов
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