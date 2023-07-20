Москвичам рассказали о том, как "Лужники" готовят к Московскому урбанистическому форуму

Столица готовится к проведению Московского урбанистического форума. Одной из самых масштабный площадок станут "Лужники". В настоящее время там возводят конструкции для грандиозной экспозиции "Почувствуй город". Она будет посвящена в том числе городскому хозяйству.

На площадках установят VR-тренажеры, с помощью которых гости попробуют себя в роли сотрудника ЗАГСа, контролера-парковщика или директора школы. На площадке в "Лужниках" будет отражена и тема спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.