Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 19:15

Город

Москвичам рассказали о том, как "Лужники" готовят к Московскому урбанистическому форуму

Москвичам рассказали о том, как "Лужники" готовят к Московскому урбанистическому форуму

Музыкальный фестиваль "Солома" состоится в Comcity 22 июля

Путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" в сторону Подмосковья запустили в столице

Движение транспорта затруднено на Ленинградском шоссе в Москве

Уменьшенные светофоры появятся в городах России

Движение транспорта затруднено на проспекте Андропова в Москве

Движение транспорта затруднено на Садовой-Самотечной улице в Москве

Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных ТЦ

Движение транспорта затруднено на Большой Сухаревской площади

Уменьшенные светофоры установили на улицах столицы

Столица готовится к проведению Московского урбанистического форума. Одной из самых масштабный площадок станут "Лужники". В настоящее время там возводят конструкции для грандиозной экспозиции "Почувствуй город". Она будет посвящена в том числе городскому хозяйству.

На площадках установят VR-тренажеры, с помощью которых гости попробуют себя в роли сотрудника ЗАГСа, контролера-парковщика или директора школы. На площадке в "Лужниках" будет отражена и тема спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика