В День Государственного флага России в "Лужниках" состоится праздничный концерт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Концерт, посвященный Дню Государственного флага России, пройдет в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" 22 августа. Начало торжественного мероприятия запланировано на 17:00. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Цвета российского триколора станут главной темой концерта. В ходе программы зрителям еще раз напомнят об их значении. Организаторы концерта подготовили соответствующие звуковые и визуальные спецэффекты. Будет включена специальная подсветка арены в бело-сине-красных тонах.

"Перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. Среди них – Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, "Чайф", "Сурганова и оркестр", – приводятся слова Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, любители рока смогут насладиться выступлениями основателя группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова, лидера музыкального коллектива "Смысловые галлюцинации" Сергея Бобунца, а также Вячеслава Бутусова и Сергея Галанина. В программу также включены группы "Серьга", "КняZz", "Чиж&Co", "Наши", "Пилот", "123-й полк" и "7Б".

Все желающие могут посетить концерт бесплатно, предварительно пройдя регистрацию по ссылке.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Ранее сообщалось, что в рамках форума в "Лужниках" представят масштабную культурную программу. Каждый день на трех сценах с утра до вечера будут проходить выступления оркестров, джазовых коллективов и кавер-групп, красочные шоу, диджей-сеты и многое другое.

Также на сайте МУФ появилась специальная страница "Лужников". Там можно найти актуальные новости, мультимедийные материалы и информацию о том, как добраться до конкретного места.



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