Новая дорога вблизи Нижней Хохловки повысит транспортную доступность Нижегородского района

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Новая дорога, которую планируют построить вблизи улицы Нижней Хохловки, повысит транспортную доступность Нижегородского района, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Для жителей московского района Нижегородского в Юго-Восточном административном округе столицы, в том числе участников программы реновации, в скором времени значительно улучшится транспортная доступность. Это будет связано с открытием новой дороги вблизи улицы Нижняя Хохловка", – отмечается в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, открытие дороги вблизи Нижней Хохловки позволит удобнее выезжать на ТТК, а также сократит время при поездках, включая в центр города.

Отмечается, что в Нижегородском районе Москвы на участке Нижней Хохловки между улицей Новохохловской и ТТК ведется строительство Проектируемого проезда № 58. В настоящее время подходит к завершению первый этап строительства. Там обустроят тротуары, проложат дождевую канализацию и электрокабели, а также создадут места для парковок автомобилей. Работы полностью планируют завершить в 2024 году.

Левкин рассказал, что при строительстве домов по программе реновации создается сопутствующая инфраструктура для комфортной жизни. Он напомнил, что в районе Нижегородском уже построили и передали под заселение четыре дома по реновации. В настоящее время на этапе возведения находятся еще четыре новостройки.

Левкин добавил, что по программе реновации в Нижегородском районе жилье получат более 14 тысяч москвичей.

"Все городские проекты взаимосвязаны между собой. Строительство домов осуществляется с учетом перспективного градостроительного развития и в рамках утвержденного проекта планировки территории", – заключил Левкин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии районов Лефортово и Нижегородского на юго-востоке Москвы. Он подчеркнул, что развитие этих районов продолжается. В итоге более 150 тысяч москвичей получат новые возможности для улучшения качества жизни в своих районах.

Мэр сообщил, что комфорт жизни в районах во многим зависит от качественной и доступной социальной инфраструктуры. За последние годы в Лефортове и Нижегородском построили шесть зданий образовательных учреждений. Завершается строительство еще одной школы.

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