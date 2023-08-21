Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Город

Четыре круговых перекрестка станут турбокольцевыми в столице

Четыре круговых перекрестка станут турбокольцевыми в столице

Движение транспорта затруднено в сторону ТТК на Киевском путепроводе

Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Москвичам рассказали о мероприятиях в рамках МУФ 21 августа

Группа GORODA выступила на Московском урбанистическом форуме

Флагманский филиал Филатовской больницы откроют в столице в 2023 году

"Утро": общая длина утренних заторов в столице составила 50 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

Четыре круговых перекрестка на востоке, севере и юге Москвы станут турбокольцевыми. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Специалисты ЦОДД отметили, что планируется переразметка. Схема движения транспорта изменится на стыке Перовской и Мартеновской улиц, Зеленого проспекта, улиц Молостовых и Сталеваров.

Известно, что турбокольца снижают аварийность и повышают пропускную способность перекрестков на 20%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика