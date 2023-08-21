Четыре круговых перекрестка станут турбокольцевыми в столице

Четыре круговых перекрестка на востоке, севере и юге Москвы станут турбокольцевыми. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Специалисты ЦОДД отметили, что планируется переразметка. Схема движения транспорта изменится на стыке Перовской и Мартеновской улиц, Зеленого проспекта, улиц Молостовых и Сталеваров.

Известно, что турбокольца снижают аварийность и повышают пропускную способность перекрестков на 20%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.