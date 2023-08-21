Движение на ряде улиц в Хамовниках перекроют 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц перекроют в Хамовниках 22 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В районе олимпийского комплекса "Лужники" 22 августа будут закрыты для проезда участки нескольких улиц. Это связано с проведением концерта ко Дню Государственного флага России", – отмечается в сообщении.

Автомобилисты не смогут съехать с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора с 08:00 до завершения мероприятия. С 17:00 до конца концерта будут действовать следующие ограничения:

на Проектируемом проезде № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора;

на улице Савельева от Усачевой улицы до улицы Доватора;

на улице Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы;

на улице 10-летия Октября от Усачевой улицы до улицы Доватора;

на 3-ей Фрунзенской улице от улицы Доватора до улицы Ефремова;

на улице Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы;

на Трубецкой улице от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта;

на переулке Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта;

на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.

Помимо этого, на указанных участках улиц с 21 августа нельзя будет припарковать автомобиль.

Немногим ранее сообщалось, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) 22 августа состоится концерт ко Дню Государственного флага России. В этот день на Большой спортивной арене выступят музыкант Сергей Бобунец из группы "Смысловые галлюцинации", Вадим Самойлов из "Агаты Кристи", Вячеслав Бутусов и другие.

В День Государственного флага России в "Лужниках" состоится праздничный концерт