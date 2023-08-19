Парки Москвы подготовили программу ко Дню флага России

Фото: ТАСС/Денисов Максим

Столичные парки подготовили программу в честь Дня Государственного флага России, который отмечают 22 августа. Москвичей и туристов приглашают присоединиться к патриотической и познавательной программе, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что на 19 площадках пройдут спектакли, концерты, творческие занятия и другие программы. К примеру, на мастер-классе в парке “Дубки” можно будет сделать своими руками памятный сувенир, а в саду имени Баумана проведут лекцию по истории российской геральдики.

В саду "Эрмитаж" с 14:00 до 16:00 пройдет постановка для детей, посвященная истории возникновения российского триколора. Там же проведут мастер-класс по созданию корабликов, прочность и быстроту которых можно будет сразу испытать в рамках импровизированной мини-регаты.

В саду имени Баумана прочтут лекцию "Как читать флаги и гербы". Послушать ее можно будет у сцены "Ракушка" в 20:30. Речь пойдет об особенностях гербов и флагов России и других стран. Для участия потребуется предварительная регистрация.

На центральной площади парка "Дубки" с 12:00 до 14:00 покажут танцевальные номера и проведут творческие занятия, на которых научат плести браслеты в цветах российского флага. Каждому гостю предложат повязать на одежду бело-сине-красную ленточку.

Такие памятные украшения будут раздавать и в других зонах отдыха – в парке Дружбы, "Северном Тушине", "Левобережье" и "Покровский берег".

Концерты московских коллективов пройдут в "Кузьминках", Гончаровском и Таганском парках, в ландшафтном парке "Митино" и в парке "Ангарские пруды". Послушать и даже самим спеть песни Победы можно будет с 15:00 до 19:00 на главной сцене парка "Красная Пресня". Там же прозвучат патриотические стихотворения.

В парке "Фили" с 16:00 до 17:30 выступит Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. Музыканты исполнят попурри на темы песен о Москве, марши, вальсы, русские народные песни.

Ранее сообщалось, что мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, пройдут на ВДНХ 22 августа в нескольких павильонах выставки. Для участия необходимо зарегистрироваться или приобрести билет, большинство мероприятий будут бесплатными.

День Государственного флага РФ был утвержден в 1994 году. Историки считают, что впервые триколор упомянули в 1669 году в указах царя Алексея Михайловича Романова. В этом году российскому флагу исполняется 354 года.

В честь праздника в Москве пройдут различные мероприятия: концерт в "Лужниках", тематические программы в библиотеках, культурных центрах, музеях. Следить за расписанием событий можно в разделе "Афиша" портала.

На концерте в честь Дня флага в "Лужниках" выступят известные исполнители