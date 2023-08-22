В Москве поймали серийного грабителя, нападавшего на женщин в Лианозовском парке

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Столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в серийных грабежах. Его обвиняют в нападениях на женщин в Лианозовском парке, сообщается в телеграм-канале МВД РФ со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

Она рассказала, что злоумышленник выслеживал женщин, толкал их и отбирал сумки либо срывал с шеи украшения. Полиция выявила не менее семи нападений с похожими обстоятельствами.

"После преступления, которое было совершено в конце июня, оперативникам удалось выйти на след подозреваемого. Ранее условно осужденный за грабеж житель Московской области признался в том, что в этом году решил вернуться к прежнему промыслу", – поделилась Волк.

По ее словам, ущерб от этого составил свыше 200 тысяч рублей. Украденное злоумышленник продавал случайным покупателям. Было возбуждено уголовное дело, мужчину отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Нагатинская" молодой человек украл у пассажира мобильник. Злоумышленник выхватил его, когда потерпевший разговаривал по устройству. После произошедшего подозреваемый продал гаджет за 4 тысячи рублей.

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