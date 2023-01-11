Обвиняемый в отравлении московской семьи арбузом вновь отказался признать вину

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дезинсектор Антон Котов отказался признать вину по делу об отравлении семьи арбузом, купленным в "Магните" на Совхозной улице в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Евгения Захарова.

"Вину он не признал", – сообщил Захаров.

Инцидент произошел в августе 2021 года. Бабушка, мать и внучка отравились приобретенным арбузом и были госпитализированы. Бабушка и внучка скончались в больнице.

В результате расследования выяснилось, что трагедия произошла из-за нарушения правил дезинсекции в стенах торговой площадки. Обрабатывающего накануне площадку сотрудника задержали.

Расследование дела завершилось 13 декабря 2022 года. Котову вменяют вину по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По данной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы.



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