День Государственного флага РФ отмечают 22 августа

Во вторник, 22 августа, в России отмечают День Государственного флага РФ. В честь праздника крупнейшие медиафасады страны превратились в национальный триколор. Площадь экранов, на которых его транслируют, только в Москве превышает 15 тысяч квадратных метров.



Флаг, который является геральдическим символом России, в конце 17 века ввел Петр I. В середине 19 века Александр II изменил цвет полос, однако после распада СССР страна вернулась к петровскому варианту флага. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.