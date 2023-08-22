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Общество

День Государственного флага РФ отмечают 22 августа

День Государственного флага РФ отмечают 22 августа

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Во вторник, 22 августа, в России отмечают День Государственного флага РФ. В честь праздника крупнейшие медиафасады страны превратились в национальный триколор. Площадь экранов, на которых его транслируют, только в Москве превышает 15 тысяч квадратных метров.

Флаг, который является геральдическим символом России, в конце 17 века ввел Петр I. В середине 19 века Александр II изменил цвет полос, однако после распада СССР страна вернулась к петровскому варианту флага. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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