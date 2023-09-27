Центр Москвы перекроют 29 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 22:45

Происшествия

Мужчина ранил двух человек, разбив в вагоне московского метро стеклянную бутылку

Мужчина ранил двух человек, разбив в вагоне московского метро стеклянную бутылку

"Рейд 112": водитель Kia Spectra уснул за рулем и въехал в отбойник на Пятницком шоссе

"Московский патруль": во Внуково пресекли контрабанду американских кроссовок

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в краже квардроцикла

"Московский патруль": москвич ранил двух человек, разбив в вагоне метро стеклянную бутылку

"Московский патруль": в Москве полиция пресекла работу нелегальных пунктов обмена валют

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в грабеже магазина в Москве

"Московский патруль": автомобиль врезался в остановку на Преображенской площади в Москве

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в убийстве 23-летней давности

Новости мира: экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который бросил стеклянную бутылку в вагоне московского метро.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек в состоянии алкогольного опьянения швырнул пустую бутылку в поручень. Разлетевшиеся осколки попали в пассажиров. Двое человек были госпитализированы.

Объяснить свое поведение мужчина не смог. Теперь на него завели уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика