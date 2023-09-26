"Рейд 112": Volkswagen врезался в припаркованную машину на улице Фридриха Энгельса

Около 00:55 водитель автомобиля каршеринга Volkswagen Polo двигался по улице Фридриха Энгельса. По словам водителя, в районе дома № 43–45 он не справился с управлением, после чего машина влетела в припаркованный Audi. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

На улице Малая Никитская произошел пожар в квартире. Выяснилось, что хозяева включили несколько нагревательных приборов. Огонь в считанные секунды распространился по всему этажу здания. На место сразу выехали экипажи скорой, полиции и пожарных. Жильцов подъезда быстро эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.

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