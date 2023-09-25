Число задержанных протестующих в Ереване увеличилось до 168

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С утра 25 сентября полиция в Ереване задержала 168 участников акции протеста с требованиями отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на армянское МВД.

Уточняется, что это данные по состоянию на 12:00 (11:00 мск). Ранее речь шла о 142 задержанных. Протестующие перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе.

Одновременно оппозиционный депутат парламента Армении Ишхан Сагателян сообщил о более 200 задержанных. По его словам, депутаты и адвокаты занимаются защитой прав задержанных граждан.

Протесты в столице Армении не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Жители Еревана начали приходить на площадь Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

В результате наступления Вооруженных сил Азербайджана погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. Среди них мирные жители, в том числе дети. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев.

Армянский народ Нагорного Карабаха пожелал покинуть его территорию. По состоянию на 05:00 по московскому времени 25 сентября 2 906 человек выехали из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев.

В Азербайджане возбудили уголовные дела по факту гибели российских миротворцев в Карабахе