Алиев извинился перед Путиным за гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.

Азербайджанский лидер принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Он выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших, а также пообещал, что будет проведено тщательное расследование произошедшего. Генпрокуратуры двух стран находятся в тесном контакте.

Кроме того, в ходе разговора Путин и Алиев отметили важность реализации достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер акцентировал внимание на важности обеспечения прав и безопасности армянского населения.

Накануне стало известно, что в результате обстрела из стрелкового оружия погибла группа российских миротворцев. Обстрел произошел 20 сентября, когда военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек погибли, более 400 ранены. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, в том числе 13 детей. Также подтверждено 10 погибших среди мирного населения, в числе которых пять детей.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На ней обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами – Песков