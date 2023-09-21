Встреча делегаций Азербайджана и Армении по Карабаху завершилась

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Встреча делегаций Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху в городе Евлах завершилась. Об этом сообщает местное агентство АПА.

"На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян", – сказано в сообщении.

От азербайджанской стороны на переговорах был депутат парламента Рамин Мамедов, которого в марте глава республики Ильхам Алиев назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами. Также в делегацию вошли Башир Гаджиев, который является заместителем спецпредставителя Алиева на освобожденных территориях, а еще сотрудник спецпредставительства президента Илькин Султанов.

От армян Карабаха на встречу приехали Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Кроме того, на переговорах были представители российского миротворческого контингента.

Встреча состоялась в закрытом формате.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 32 человека, включая детей.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. 21 сентября в Евлахе началась встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На встрече будут обсуждаться вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры будут проходить за закрытыми дверями.

Российские миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября