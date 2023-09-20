Азербайджан потребовал выдать ему руководителей Нагорного Карабаха – СМИ

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Азербайджан направил властям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) список политических деятелей, которых они должны выдать Баку до открытия гуманитарного коридора. Об этом сообщает армянское издание Hraparak со ссылкой на источники.

В списке есть как бывшие руководители непризнанной республики, так и военные, государственные деятели, а также люди, "добившиеся значительных успехов в государственности" НКР.

Между тем стало известно, что глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

"Сегодня утром призвал президента Алиева по телефону обеспечить полное прекращение огня и безопасное, достойное отношение со стороны Азербайджана к карабахским армянам. Их права человека и безопасность должны быть обеспечены", – написал Мишель в соцсети Х (ранее Twitter).

Сутками ранее Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.



Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в азербайджанском военном ведомстве обещали, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции.

По последним данным, после начала боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили травмы.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Вопросы, поставленные Азербайджану о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха будут подняты на встрече между представителями местного армянского населения и представителями Баку. Встреча пройдет в городе Евлах 21 сентября.

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