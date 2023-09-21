Очевидцы сообщили о стрельбе в Степанакерте – СМИ

Фото: armenpress.am

Жители Степанакерта в Нагорном Карабахе заявили, что слышали выстрелы из стрелкового оружия в городе. Об этом пишет Арменпресс.

Помимо этого, на сайте агентства размещено видео, на котором слышны звуки стрельбы. По словам одной из жительниц города, на данный момент выстрелы прекратились.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 32 человека, включая детей.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. 21 сентября в Евлахе началась встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На встрече будут обсуждаться вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры будут проходить за закрытыми дверями.

Российские миротворцы выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября