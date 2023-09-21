21 сентября, 21:45Город
"Московский патруль": дорожные камеры начали фиксировать непристегнутых пассажиров
Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров. Как сообщили в департаменте транспорта, за этим будут следить более 200 комплексов с нейросетью.
До этого в городе уже действовали около 500 камер, но они были направлены только на водителей. Теперь собственник автомобиля может быть оштрафован и за пассажира на соседнем сидении.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль