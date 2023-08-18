В ГД предложили оборудовать учебные автомобили видеорегистраторами

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оборудовать автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации. Письмо с инициативой он направил на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, передает RT.

Он отметил, что автомобили, на которых сдают экзамены в ГИБДД, должны быть оборудованы системами аудио- и видеонаблюдения (АВН), в соответствии с постановлением правительства от 2014 года.

Однако, продолжил законодатель, во время обучения наличие АВН необязательно, так как ГОСТ указывает, что подобные автомобили могут быть оборудованы лишь видеорегистраторами.

По его мнению, из-за отсутствия АВН ученик не может получить "достоверную картину процесса своего вождения". Помимо этого, в случае ДТП у него нет доказательств, подтверждающих его невиновность.

Ранее в РФ предложили обязать курьеров проходить обучение по управлению электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. С подобной инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

До этого Минтранс РФ предложил ввести в ПДД запрет на превышение средней скорости движения. Превышение лимита скорости является самым популярным нарушением ПДД, подчеркнули в министерстве.

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