Пара бинтуронгов поселилась в Московском зоопарке

В Московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов – самец и самка. Зовут их Зефир и Фиона.

Как рассказали в пресс-службе зоосада, они любят гулять после 17:00. Дело в том, что это сумеречные животные, которые особенно активны ближе к ночи. Также им нравится лазить на большой высоте, поэтому в вольере есть деревья, разнообразные лазилки и кусты. У бинтуронгов цепкий хвост, они используют его как пятую конечность, чтобы держаться за ветки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.