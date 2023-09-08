Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 15:00

Город

Пара бинтуронгов поселилась в Московском зоопарке

Пара бинтуронгов поселилась в Московском зоопарке

Водители заметили машину с собакой в открытом багажнике пикапа на МКАД

Одиннадцать птенцов фламинго вылупились в Московском зоопарке

Одиннадцать птенцов фламинго вылупились в Московском зоопарке

Павильон с пандами в Московском зоопарке будет закрыт до 1 ноября

Первый этап программы реновации досрочно завершился в столичном Лианозове

Азиатского слона перевезли из Московского зоопарка в Казанский

Спасатели вытащили застрявшего в аттракционе котенка в Калининграде

В Московском зоопарке рассказали о родившемся детеныше панды

Новости часа: пассажиры станции метро "Пыхтино" cмогут доехать до БКЛ за 20 минут

В Московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов – самец и самка. Зовут их Зефир и Фиона.

Как рассказали в пресс-службе зоосада, они любят гулять после 17:00. Дело в том, что это сумеречные животные, которые особенно активны ближе к ночи. Также им нравится лазить на большой высоте, поэтому в вольере есть деревья, разнообразные лазилки и кусты. У бинтуронгов цепкий хвост, они используют его как пятую конечность, чтобы держаться за ветки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика