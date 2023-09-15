Трамп заявил, что в случае избрания на второй срок не планирует помиловать себя

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Бывший лидер США Дональд Трамп назвал "очень маловероятной" вероятность помилования себя, если он станет президентом в 2024 году, потому что не делал ничего плохого и не нарушал закон. Об этом сообщает NBC.

Он добавил, что у него уже была возможность "добиться помилования" в последний день на посту главы Штатов. Это, уточнил политик, спасло бы его "от всех адвокатов и фальшивых обвинений действующего президента страны Джо Байдена.

"Последнее, что я когда-либо сделаю, это помилую себя", – заключил Трамп.

В августе большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения политику и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. В список обвинений в сторону бывшего американского президента вошли 13 пунктов.

Позднее политик прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Там он пробыл около 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов.Трамп назвал начавшийся над ним судебный процесс "преследованием политического оппонента".

Рассмотрение дела Трампа о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024 года