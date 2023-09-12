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12 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": таможенники изъяли 25 кг ювелирных изделий у пассажира из Индии

"Московский патруль": таможенники изъяли 25 кг ювелирных изделий у пассажира из Индии

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Попытку незаконного ввоза 25 килограммов ювелирных изделий пресекли сотрудники Домодедовской таможни. Отмечается, что они нашли незадекларированные изделия в багаже пассажира из Индии.

В багаже сотрудники таможни обнаружили кольца, серьги, подвески из серебра с вставками из бриллиантов и жемчуга. Предварительная стоимость украшений составила 4,5 миллиона рублей. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда стратегически важных товаров".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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