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23 сентября, 23:00

Происшествия

"Рейд 112": мужчина на электросамокате врезался в автомобиль на Люблинской улице

"Рейд 112": мужчина на электросамокате врезался в автомобиль на Люблинской улице

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На Люблинской улице в 01:20 мужчина на электросамокате врезался в автомобиль. Медики пытались оказать пострадавшему помощь, но пострадавший убежал из кареты скорой помощи в одних трусах. Пострадавший был не в состоянии объяснить, что с ним произошло.

Он получил легкие ушибы рук и ног. Сотрудникам ДПС, которые приехали оформлять ДТП, пришлось догонять гражданина. Подробнее – в программе "Рейд 112".

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