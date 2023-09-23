"Рейд 112": мужчина на электросамокате врезался в автомобиль на Люблинской улице

На Люблинской улице в 01:20 мужчина на электросамокате врезался в автомобиль. Медики пытались оказать пострадавшему помощь, но пострадавший убежал из кареты скорой помощи в одних трусах. Пострадавший был не в состоянии объяснить, что с ним произошло.

Он получил легкие ушибы рук и ног. Сотрудникам ДПС, которые приехали оформлять ДТП, пришлось догонять гражданина. Подробнее – в программе "Рейд 112".