Мужчина разбил 8 видеокамер в трех вагонах столичного метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

43-летний мужчина разбил 8 потолочных видеокамер и 4 пожарных извещателя в трех вагонах столичного метро 3 июня, пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Также он испортил потолочный элемент и вертикальные поручни, а затем скрылся с места преступления, подчеркнули в ведомстве. Вандала удалось найти благодаря камерам, которые зафиксировали его лицо.

"Его действия квалифицируются по статье 214 УК РФ ("Вандализм"). Установление всех обстоятельств совершенных преступных действий и возмещение причиненного ущерба на контроле в прокуратуре", – добавили там.

Ранее другой мужчина разбил ногой стеклянную створку двери вагона поезда на станции метро "Киевская". Уточнялось, что 47-летний пассажир разозлился, что не успел забежать в вагон, и специально ударил ногой по двери. Его действия квалифицированы по статье о вандализме.

