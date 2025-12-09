В Сочи задержан подозреваемый в совершении серии краж

Фото: телеграм-канал "Полиция Сочи"

В Сочи задержан 40-летний мужчина, которого подозревают в совершении серии краж. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

По данным ведомства, злоумышленник вскрыл замок и украл стоявший во дворе дома велосипед, стоимость которого составляет 12 тысяч рублей. После этого мужчина направился в сторону одного из торговых центров Сочи, возле которого оставил транспорт.

Правоохранители отследили злоумышленника и задержали его. Во время проверки была установлена причастность мужчины к еще одному хищению. В частности, он украл из сумки женщины два телефона, стоимость которых не превышала 12 тысяч рублей.

Причастность злоумышленника к преступлениям удалось подтвердить благодаря сделанному им же кадру. Мужчина сфотографировал себя с украденным велосипедом на один из похищенных телефонов. Все имущество было изъято и возвращено владельцам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Задержанному грозит до 5 лет колонии.

Ранее житель Санкт-Петербурга украл 31 шоколаду из сетевого супермаркета. По версии региональной прокуратуры, 35-летний мужчина пришел в магазин на Дальневосточном проспекте, нашел сладости и сложил их в рюкзак, а после покинул супермаркет, не оплатив товар.

Общий ущерб составил 6 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Мужчина позже объяснил, что съел похищенный шоколад в одиночестве.