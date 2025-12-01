Подросток украл четыре телефона в столичных пунктах выдачи маркетплейсов

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве 16-летний подросток, следуя указаниям неизвестного лица, украл четыре телефона в пунктах выдачи маркетплейсов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным, на одном из маркетплейсов неизвестный сделал заказ без предоплаты на два дорогостоящих телефона.

Они прибыли в пункт выдачи, расположенный на Гончарной набережной. Там подросток дождался, когда ему вынесут товары, и украл их, скрывшись с места преступления. Сумма ущерба – 434 тысячи рублей.

По такой же схеме подросток украл еще два телефона в пункте выдачи на улице Миклухо-Маклая. Стоимость похищенных товаров составила 150 тысяч рублей.

Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств преступлений.

Ранее в Москве задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже в супермаркете на Пролетарском проспекте. Злоумышленники проникли в торговый зал и своровали продукцию на сумму почти 120 тысяч рублей.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

