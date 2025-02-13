Суд отклонил иск Мамаева о взыскании с бывшей жены 10 млн руб

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Пресненский районный суд столицы отклонил иск экс-футболиста Павла Мамаева к его бывшей жене Алане Мамаевой о взыскании 10 миллионов рублей. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на суд.

"В удовлетворении исковых требований Павла Мамаева к Алане Мамаевой о взыскании неосновательного обогащения отказано", – сказал собеседник агентства.

Супруги развелись в 2021 году, у них есть общий ребенок. Мамаев требовал взыскать с бывшей жены 10 миллионов рублей, которые он ей переводил в период брака. По словам спортсмена, Мамаева "неосновательно обогащалась" за его счет.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила свой развод с мужем. Как сообщал бывший супруг Ким, Владислав Бакальчук, он намерен участвовать в воспитании и поддержке детей.

Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о своем объединении в июне 2024 года. В ответ на это Бакальчук назвал происходящее рейдерским захватом. Ким опровергла это и связала спор с бракоразводным процессом.