Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила свой развод с мужем

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что суд удовлетворил ее иск о разводе. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади. Спасибо всем, кто поддерживал меня", – подчеркнула она.

Ранее эту информацию подтвердил бывший супруг Ким, Владислав Бакальчук. Он отметил, что история длиною в 22 года была завершена. Бакальчук добавил, что он намерен участвовать в воспитании и поддержке детей.

Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о своем объединении в июне 2024 года. В ответ на это Бакальчук назвал происходящее рейдерским захватом. Ким опровергла это и связала спор с бракоразводным процессом.

В сентябре того же года у офиса Wildberries в столице произошла перестрелка, в результате которой погибли двое человек, а еще семь человек пострадали. По версии Ким, группа людей под руководством Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы онлайн-ретейлера.

Сам Бакальчук объяснял, что на них напала служба охраны и некие неизвестные люди. Мужчину задержали, но позже отпустили. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов" и "Самоуправство".

