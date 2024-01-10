Мамаев отреагировал на слухи о дебоше на борту самолета

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Чемпион России в составе московского ЦСКА Павел Мамаев опроверг информацию об устроенном им скандале на борту самолета, сообщает "Газета.ру".

По его словам, он лишь попросил вернуть детскую коляску, а улететь в Дубай не удалось из-за неисправности в самолете.

"Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить?" – заявил экс-футболист.

Ранее СМИ писали, что Мамаев взбесился из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску. Спортсмен должен был вылететь из Внуково утром 10 января, однако после завершения посадки капитан корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность, и из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Во время выхода пассажиров из самолета Мамаев заявил, что не покинет самолет, пока ему не отдадут коляску для ребенка. Сообщалось, якобы бывший футболист использовал нецензурную брань и кричал.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщил, что если следствие докажет вину Мамаева в деле о дебоше в самолете, произошедшем 10 января, то бывший футболист может оказаться за решеткой.

Калинов пояснил, что вариантов, по которым будет грозить ответственность, несколько. Первый – это статья о мелком хулиганстве, за которое предусмотрено наказание от 500 до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Также к нему можно приметь невыполнение лицом, находящемся в самолете, требований командира воздушного судна. В этом случает ему грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В октябре 2018 года Александр Кокорин, тогда выступавший за "Зенит" из Санкт-Петербурга, и Павел Мамаев, игравший за "Краснодар", избили водителя Виталия Соловчука, а затем ударили стулом по голове директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака, с которым поссорились в кофейне. Суд приговорил Кокорина к 1,5 года колонии, Мамаеву дали 1 год и 5 месяцев.

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