Тимоти Шаламе сообщил о завершении съемок сиквела "Дюны"

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Исполнитель роли Пола Атрейдеса в научно-фантастическом фильме Дени Вильнева "Дюна", американский актер Тимоти Шаламе сообщил об окончании съемок продолжения картины. Об этом сообщает "Газета.ру".

Продолжение фильма было анонсировано летом. Его релиз запланирован на 3 ноября 2023 года.

В фильме "Дюна: Часть вторая" к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин и Хавьер Бардем. Также в съемках приняли участие Кристофер Уокен, Флоренс Пью, Остин Батлер, Сухейла Якуб и Леа Сейду. Они прошли в Будапеште и Абу-Даби, а также на локациях в Иордании и Италии.

Первая часть саги, основанной на романах Френка Герберта, была представлена в кинотеатрах 3 сентября 2021 года. В мировом прокате она собрала более 401 миллиона долларов и стала самым популярным фильмом года.

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