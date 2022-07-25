Власти Таиланда хотят возобновить авиасообщение с РФ к зимнему сезону – АТОР

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Власти Таиланда хотят возобновить прямое авиасообщение с Россией и рассматривают возможность сотрудничества местных банков с российской платежной системой "Мир". Об этом заявил заместитель губернатора по маркетинговым коммуникациям Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чиаусамут в ходе встречи с представителями туристического бизнеса.
"На встрече шли обсуждения как возможных частот регулярных рейсов из РФ, так и различные варианты постановки чартерных рейсов", – передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора TEZ TOUR Таиланд Андрея Снеткова.
Прямые ежедневные рейсы из Москвы на Пхукет уже появились в зимнем расписании "Аэрофлота". На сайте перевозчика уточняется, что полететь из РФ в Таиланд прямыми рейсами российские туристы смогут уже в конце октября. Однако продажа билетов в настоящий момент еще не доступна. Официальных комментариев по этом поводу перевозчик не давал.
Планы по возобновлению рейсов в Россию к предстоящему зимнему сезону есть и у таиландской Thai Airways. Однако Снетков подчеркивает, что строить конкретные планы пока преждевременно. По его мнению, лучше дождаться окончательных решений.
В качестве мер поддержки российского турпотока властями Таиланда рассматривается и сотрудничество банков с российской платежной системой "Мир". При этом, по словам эксперта, со стороны Таиланда наблюдается "решительный настрой".
"Российский рынок всегда был важен для королевства, он емкий. Поэтому стремление Таиланда ориентироваться на российский рынок вполне объяснимо. Мы все искренне надеемся, что в зимнем сезоне-2022/2023 Таиланд вновь станет доступен широкому кругу российских туристов", – заключил Снетков.
Ранее в Таиланде упростили правила для туристов. Прибывающим в страну больше не нужно загружать личные данные в систему Thailand Pass. Отменена и страховка для лечения коронавируса.
Между тем туристам по-прежнему необходимо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.
"Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд в октябре
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