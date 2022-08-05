Туры для россиян в Европу стали дешевле после открытия сухопутных границ

Туры для россиян в Европу стали дешевле. Связано это с открытием сухопутных границ. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии. При этом отдыхающих предупредили, что лучше начать оформление визы за полгода до поездки, а так как в Европе – аномальная жара, то стоит взвесить все риски.

Во сколько обойдется отдых во Франции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.