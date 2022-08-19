Москвичам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям столицы напомнили, что через неделю закончится срок продления абонементов на парковки со шлагбаумом на сентябрь. Так, сделать это нужно до 26 августа, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Так вы сохраните парковочное место в следующем месяце. Продлить абонемент или приобрести новый можно удобно на сайте в разделе "Абонементные плоскостные парковки", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что при отсутствии мест на нужной парковке их наличие можно проверить с 27 августа. Купить новый абонемент можно в любое время до 10 сентября, оформив его на "Тройку".

Ранее сообщалось, что 349 машино-мест выставлены на торги на северо-западе Москвы. Из них 306 находятся на многоуровневых парковках, а 43 – на подземных. Больше всего лотов представили в Строгине – 130 объектов.

