Билеты на речной транспорт теперь можно купить через приложение "Метро Москвы"

Купить билеты на речной транспорт теперь можно через мобильное приложение "Метро Москвы". Об этом сообщает портал mos.ru.

После обновления приложения в разделе "Речной транспорт" нужно открыть вкладку "Купить билет". Далее выбрать маршрут, дату и время, а затем оплатить с помощью банковской карты. Распечатывать ничего не нужно. При посадке достаточно будет показать электронный билет. Он появится в разделе "История заказов".

Что касается маршрутов – то их 11. Также можно воспользоваться переправой от Северного речного вокзала до причала Захарково. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.