Входы и выходы из метро у стадиона "Открытие Банк Арена" могут ограничить из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных ограничениях входа и выхода на станциях "Спартак" и "Тушинская" из-за концерта на стадионе "Открытие Банк Арена", сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сегодня в 19:00 на стадионе "Открытие Банк Арена" пройдет концерт. Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях мосметро "Спартак" и "Тушинская" возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – указали в Дептрансе.

В ведомстве посоветовали заранее приобретать проездные билеты для обратной поездки. Также горожанам и гостям столицы напомнили о возможности оплаты поездки банковской картой непосредственно на турникете.

Ранее сообщалось, что на отдельных улицах Москвы планируется ограничить движение 21 августа. По части набережных столицы пройдет полумарафон "Лужники".