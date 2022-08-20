Входы и выходы из метро у стадиона "Открытие Банк Арена" могут ограничить из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Департамент транспорта Москвы предупредил о возможных ограничениях входа и выхода на станциях "Спартак" и "Тушинская" из-за концерта на стадионе "Открытие Банк Арена", сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Сегодня в 19:00 на стадионе "Открытие Банк Арена" пройдет концерт. Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях мосметро "Спартак" и "Тушинская" возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – указали в Дептрансе.
В ведомстве посоветовали заранее приобретать проездные билеты для обратной поездки. Также горожанам и гостям столицы напомнили о возможности оплаты поездки банковской картой непосредственно на турникете.
Ранее сообщалось, что на отдельных улицах Москвы планируется ограничить движение 21 августа. По части набережных столицы пройдет полумарафон "Лужники".
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