Благоустройство вокруг ТПУ "Славянский бульвар" завершат к сентябрю

Благоустройство вокруг ТПУ "Славянский бульвар" планируют завершить к сентябрю. Территория рядом с транспортным узлом станет комфортнее. На Славянском бульваре появятся более 130 энергосберегающих фонарей с мягким освещением.

Кроме того, расширят пешеходную зону. Часть тротуаров заасфальтируют, другую часть покроют плиткой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.