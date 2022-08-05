Здание для персонала метро с зоной пересадки открыли в рамках ТПУ "Нижегородская"

Для персонала московского метро открыли комплекс с зоной пересадки в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская".

Отмечается, что его площадь составляет 18 тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя 3 наземных уровня и 1 подземный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.