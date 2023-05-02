Невролог рассказал, как при помощи теста определить деменцию

Фото: depositphotos/NatashaFedorova

Невролог Владимир Парфенов объяснил, что одним из способов постановки диагноза "деменция" является тест из 10–12 слов. С его помощью врачи оценивают память пациента. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Допустим, мы попросили запомнить пять слов: "кузнечик" – "грузовик" – "блюдце" – "лимонад" – "кинотеатр". Если пациент забыл слово "кузнечик", врач спрашивает: а было ли у нас какое-то насекомое? Если подсказки помогают, то это может быть вариантом нормы", – рассказал Парфенов.

Если же у пациента болезнь Альцгеймера, отмечает невролог, то подсказка не поможет.

После тестирования специалисты могут понять, есть ли у больного деменция или нет, установить глубину заболевания. Например, если результаты не выходят за пределы нормы, но нарушения памяти есть, то ставят субъективное когнитивное расстройство. Если память средне снижена, это говорит об умеренном когнитивном расстройстве. Выраженное когнитивное расстройство, или по-другому деменцию, диагностируют при сильном нарушении памяти и иных функций мозга.

Ранее сообщалось, что слуховые аппараты могут снижать риск деменции у плохослышащих людей. Выяснили это ученые Шаньдунского университета путем анкетирования. Они установили, что не использующие слуховые аппараты люди на 42% больше подвержены риску возникновения деменции, чем те, кто прибегает к их помощи.

Также инфекционист Сергей Рябов заявил, что причиной деменции может быть повышенный холестерин с последующим развитием атеросклероза сосудов головного мозга. Пораженные сосуды не могут доставлять необходимое количество крови к коре головного мозга, из-за этого и развивается заболевание.

"Доктор 24": деменция