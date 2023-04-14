Врачи заявили о способности слуховых аппаратов снижать риск деменции у плохослышащих людей

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Ученые из Шаньдунского университета пришли к выводу о способности слуховых аппаратов снижать риск деменции у людей, имеющих проблемы со слухом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованное в журнале Lancet исследование.

Комиссия Lancet по профилактике, вмешательству и уходу за деменцией, изучив данные 437 704 людей, выяснила, что в 8% случаев потеря слуха может быть связана с деменцией.

Информацию о потере слуха и использовании слуховых аппаратов ученые собрали путем анкетирования, деменцию у участников опыта диагностировали врачи. Средний возраст участников составлял 56 лет. За каждым из подопытных наблюдали в среднем 12 лет.

Около 25% человек имели ту или иную степень потери слуха, 11,7% из них пользовались слуховыми аппаратами.

В ходе исследования выяснилось, что люди, не использующие слуховые аппараты, подвержены риску возникновения деменции на 42% больше, чем те, которые прибегают к возможностям устройств.

Из-за наблюдательного фактора исследования связь между потерей слуха и деменцией может быть непрямой. Для подтверждения полученных данных необходимы результаты клинических исследований.

Ранее заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов сообщил, что причиной развития деменции может стать образование холестерина с возможным развитием атеросклероза сосудов головного мозга. По словам врача, сосуды головного мозга не справляются со своей функцией, не доставляют нужное количество крови к коре головного мозга из-за атеросклероза, на фоне чего начинает развиваться деменция.



"Доктор 24": деменция

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