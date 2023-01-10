Врач перечислил признаки тугоухости

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Главными признаками, указывающими на тугоухость, являются снижение слуха, частый шум и заложенность. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заведующего оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдина Мусаева.

По словам эксперта, тугоухость бывает трех видов – кондуктивная, сенсоневральная и смешанная. Первая возникает в барабанной перепонке и среднем ухе. Причиной появления такого вида тугоухости может быть перенесенный в детстве отит. Вылечить его можно лишь с помощью хирурга.

Второй вид – сенсоневральный – связан с изменением кровотока в сосудах. В этом случае, предупредил врач, не поможет даже операция, однако под исключение подпадает врожденная тугоухость. По мнению Мусаева, взрослым людям подобную операцию не делают, здесь применяется слуховой аппарат с регулярной терапией.

Последний тип тугоухости – смешанный – можно выявить через резкое или постепенное снижение слуха. После же обычно у человека поражаются звукопроводящие и звукопринимающие части ушей.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что любители слушать громкую музыку в наушниках могут приобрести сенсоневральную тугоухость. Он поделился, что подобный недуг сказывается на психическом здоровье человека.



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