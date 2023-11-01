Эксперт заявил, что высокое кровяное давление повышает риск развития деменции

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Высокое кровяное давление повышает риск развития деменции, предупредил специалист по оказанию неотложной помощи Медицинской школы Брайтона и Сассекса Роб Галлоуэй. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт рассказал, что недавно ученые из Австралии привели данные, подтверждающие эту гипотезу. Специалисты проанализировали 17 исследований, в которых изучалась связь артериального давления с когнитивными нарушениями. Оказалось, что риск развития деменции возрастает на 42% у страдающих от гипертонии.

По словам Галлоуэя, приток крови к мозгу заметно ухудшается на фоне высокого давления. Это приводит к скоплению амилоидных белков, которые в свою очередь свидетельствуют о болезни Альцгеймера.

Специалист по оказанию неотложной помощи посоветовал в качестве мер профилактики выполнять физические упражнения, следить за питанием и отказаться от употребления алкоголя. Галлоуэй также рекомендовал периодически контролировать показатели давления.

Ранее гипертоникам рассказали, как часто следует измерять давление. Процедуру лучше проводить три раза за день. Такой подход поможет понять, насколько эффективно работают гипотензивные лекарства. Измерять давление стоит после пробуждения с утра, днем и вечером примерно в одно и то же время.



"Доктор 24": гипертония