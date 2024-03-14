Более половины россиян учатся готовить по интернету

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Более половины (60%) опрошенных россиян смотрят обучающие видео и читают пошаговые инструкции в соцсетях, чтобы развить свои кулинарные навыки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервисов "Одноклассники" и Lady Mail.ru (проект VK).

Согласно полученным данным, 38% респондентов учатся готовить у своих родственников и друзей. Новые рецепты и вдохновение 54% опрошенных ищут в соцсетях, 22% экспериментируют на кухне и сами придумывают блюда, 18% пользуются книгами рецептов, еще 6% в принципе ничего нового не готовят.

Также почти половина (47%) россиян готовит еду сразу на несколько дней, 45% граждан едят свежеприготовленные блюда каждый день или почти каждый день, еще 8% высказались, что готовят пару раз в месяц.

Отмечается, что большинство (57%) опрошенных готовят на завтрак простые блюда (хлопья с молоком или яичницу), 24% предпочитают утром есть блюда наподобие тоста с авокадо, 13% не едят по утрам, 6% обычно завтракают не дома, еще менее процента заказывают готовый завтрак на дом. Также среди тех, кто сам готовит завтрак, 92% делают это утром, а 8% занимаются этим заранее – с вечера.

Ранее диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова рассказала, как готовить картофель и с какими продуктами его лучше есть, чтобы обезопасить свое здоровье. По ее словам, для сохранения полезных свойств картошку лучше варить или запекать в мундире, а потом чистить. Также она рекомендовала сочетать овощ с мясом или рыбой.

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