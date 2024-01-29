Диетолог рассказала, что жареный картофель может ухудшать кровоснабжение мозга

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Жареный картофель способен ухудшить кровоснабжение мозга, поскольку это блюдо обладает высоким гликемическим индексом. Об этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, после употребления жареного картофеля в организме человека резко поднимается уровень глюкозы в крови.

"Это ведет к частым воспалениям, на которые организм реагирует. Например, повреждения эндотелия сосудов "залепляются" холестерином. Что, в свою очередь, ведет к нарушению кровообращения", – сказала она.

Соломатина добавила, после ухудшения кровоснабжения мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. В этой связи этот орган "ломается", то есть многие нейроны погибают, заключила эксперт.

Ранее Соломатина рассказала, что употребление сладких и жирных продуктов может ухудшить слух. Она уточнила, что фастфуд способствует развитию атеросклероза. При подобном недуге нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды, после чего человек начинает хуже слышать.

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