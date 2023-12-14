Гастроэнтеролог рассказала, сколько мандаринов можно съесть за раз

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Точных рекомендаций по употреблению мандаринов в день нет. Допустимая порция зависит от индивидуальных особенностей человека, сообщила "Газете.ру" врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.

"В медицине строгой количественной нормы употребления по какому-то отдельному виду фрукта не существует, но есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом. В день рекомендуется съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей или 5–6 порций", – рассказала она.

Покрывать эту норму можно любыми овощами или фруктами. Угрозы для организма при употреблении 400 граммов мандаринов не возникнет, уточнила Картаева.

Однако, предупредила врач, после употребления мандаринов, как и любых других цитрусовых, могут возникать неприятные ощущения в области органов желудочно-кишечного тракта. Среди симптомов могут встречаться изжога, боли в животе и вздутие. Также некоторые люди могут столкнуться с кратковременными аллергическими реакциями.

Тем, кто хорошо переносит цитрусовые, гастроэнтеролог рекомендовала есть их в удовольствие. Однако людям, которые заметили негативные последствия после чрезмерного употребления таких фруктов, Картаева рекомендовала пересмотреть оптимальную порцию.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали сохранять достаточный уровень влажности в помещении при хранении мандаринов. Для длительного хранения специалисты рекомендовали натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре до шести градусов выше нуля. При обнаружении веточек с листьями россиянам рекомендовали не обрывать их.



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