Эндокринолог назвала норму употребления мандаринов в день

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Здоровым людям не рекомендуется употреблять более 150–300 граммов мандаринов в день. Об этом Москве 24 сообщила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Ранее в ассоциации "Руспродсоюз" рассказали, что мандарины в РФ заметно подешевели. Об этом сообщает Life.ru. По состоянию на 15 ноября аналитики зафиксировали ослабление средних оптовых цен на главное новогоднее угощение до 81,3 рубля за килограмм.

По словам Лазуренко, при злоупотреблении мандаринами человек рискует поправиться и получить проблемы с печенью.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Мандарины содержат быстрые углеводы, которые мгновенно и сильно повышают уровень глюкозы в крови. Если съесть их больше, чем наш организм способен усвоить, излишки откладываются в жировых клетках, а также в печени. Это может вызвать жировой гепатоз. Проще говоря, ожирение печени.

"Люди, занимающиеся спортом или испытывающие регулярные физические нагрузки, могут съесть 300 граммов очищенных мандаринов. Остальные – 150–200 граммов. Такое количество углеводов из фруктов организм сможет переработать и отложить не слишком большой объем на потом", – говорит эксперт.

Вместе с тем людям, которые страдают от диабета второго типа или ожирения, рекомендуется ограничиться одним мандарином в день или отказаться от них полностью. Лазуренко добавила, что употреблять стоит именно сами цитрусовые, а не сок, смузи или фреш из них. Последние "в неумелых руках" могут нанести вред здоровью, предупредила эксперт.

"Получается, что мы потребляем продукт, который уже лишен клетчатки, и получаем чистую глюкозу и фруктозу. Это моносахариды, которые очень быстро всасываются. Безответственное их употребление может привести к гастриту, диабету и ожирению", – заключила эндокринолог.

Ранее россиян предупредили о рисках, связанных с употреблением апельсинов. По словам нутрициолога Юлии Половинской, этот продукт является сильным аллергеном. Если съесть его в большом количестве, то можно получить не только аллергическую реакцию, но даже анафилактический шок. Кроме того, из-за повышенной кислотности апельсины способны оказывать негативное воздействие на эмаль зубов.

