Врач рассказала, какими должны быть объемы порций для похудения

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Женщинам не следует съедать более 280 миллилитров пищи за раз, а мужчинам – 350 миллилитров. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Прежде всего важно понимать, что количество энергии, полученной с питанием, должно соответствовать тому, которое человек растрачивает в течение дня. Если калории из еды начнут превышать возможность организма по затратам, то они будут откладываться в виде жировых запасов", – предупредила эксперт.

Королева посоветовала есть пять раз в день. Три из них – это полноценные приемы пищи, а два – небольшие перекусы. Также не рекомендуется пропускать завтраки, поскольку они запускают метаболические процессы в организме и помогают поддержать их на высоком уровне весь день.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Порции не должны быть очень большими. Женщинам нужно не более чем 250–280 миллилитров еды на прием, а мужчинам – не более 350. Именно литраж здесь имеет значение, потому как важно сохранить объем желудка, не растягивая его едой.

"Правильное сочетание компонентов пищи имеет значение. Источники полноценного белка – мясо, птицу, рыбу – нужно есть вместе с гарниром в виде овощей и салатной зелени. Именно такая комбинация будет поддерживать высокий обмен веществ, работу желудочно-кишечного тракта, перистальтику кишечника и не позволит откладываться лишнему", – отметила врач.

Кроме того, рекомендуется отказаться от колбасных изделий, сосисок и сарделек. Также следует употреблять как можно меньше соли, чтобы не провоцировать задержку жидкости, которая тоже может давать пусть и незначительную, но все равно прибавку в весе. "Продукты должны быть сезонные, натуральные, с щадящей обработкой, чтобы получить из них максимальную пользу и сохранить скорость метаболических процессов", – продолжает эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Нужно употреблять от 2 до 2,5 литра воды между основными приемами пищи. Большую часть лучше выпить в первой половине дня. После 18:00 можно употребить не более 300 миллилитров. Вода – это профилактика набора лишних килограммов.

Также эксперт посоветовала периодически проводить чек-апы. "Необходимо проверять, как работают системы организма. Нет ли проблем с щитовидной железой, нужна ли ей поддержка. Гипотиреоз провоцирует набор дополнительного веса, и человеку сложно будет бороться с ним, не скорректировав работу этого органа", – заключила Королева.

Ранее россиян предупредили о рисках, связанных с лишними килограммами. По словам врача-хирурга и онкоуролога Марка Гадзияна, именно жир в первую очередь является главным убийцей организма человека. В частности, на фоне избыточного веса могут развиваться гипертония, диабет 2-го типа, атеросклероз, бесплодие, рак толстого кишечника и многие другие болезни.

