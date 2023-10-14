Врач назвал ожирение главным виновником ранней смерти

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Ожирение является главным убийцей человеческого организма. Об этом сообщил врач-хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем телеграм-канале.

Так, лишний вес может вызвать сахарный диабет, гипертоническую болезнь, грыжу позвоночника, рак толстого кишечника, ишемическую болезнь сердца и многие другие опасные заболевания.

По словам специалиста, ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет. Одновременно с этим каждые лишние три килограмма, которые удалось сбросить человеку после 60 лет, увеличивают продолжительность жизни на год.

Гадзиян напомнил о необходимости контролировать объем талии и индекс массы тела. В частности, для мужчин талия более 94 сантиметров уже является проблемой, более 102 сантиметров – большой проблемой. Что касается индекса массы тела, то проблемным показателем является 25–30 килограммов на квадратный метр, более 30 – свидетельствует об ожирении.

Ранее диетолог назвала самые опасные продукты для завтрака. К примеру, употребление на завтрак слишком кислых продуктов может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с ожирением в РФ выросло на 36% с 2009 по 2022 год. В качестве причины такой статистики глава ведомства назвал пандемию коронавируса.

"Актуальный репортаж": число людей с ожирением в РФ выросло на треть