Диетолог рассказала, чем грозит частое употребление пельменей

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Слишком частое употребление классических покупных пельменей может привести к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Ранее эксперты Роскачества обнаружили перемолотые кости, сою, листерии и сальмонеллу в пельменях популярных российских брендов. Еще 14 торговых марок не указали наличие в составе крахмала, клетчатки, коллагенового животного белка и других пищевых добавок.

По словам диетолога, в целом пельмени – вкусное, но не самое полезное блюдо: в классическом варианте оно довольно калорийное.

"В среднем калорийность 100 граммов пельменей, приготовленных по классическому рецепту, составляет 289 килокалорий. Содержание белков в среднем 12 граммов, углеводов – примерно столько же, а вот жиров значительно больше – около 30 граммов. И это жиры животного происхождения с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, количество которых в рационе необходимо ограничить даже здоровому человеку", – пояснила она.

Эксперт добавила, что калорийность пельменей также повышает и добавление различных жирных соусов (например, майонеза) или обжаривание на масле.

Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Необходимо учитывать, что избыточное содержание критически значимых нутриентов – пищевой соли и насыщенных жиров в рационе питания, так же как и переедание, связано с повышением риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, гипертонической болезни, ожирения, сахарного диабета второго типа и другими.

Но демонизировать пельмени и совсем отказываться от популярного блюда здоровому человеку не стоит – просто нужно соблюдать меру. Иногда можно позволить себе стандартную порцию – 200–250 граммов, отметила Стародубова.

Кроме того, существует несколько способов сделать это блюдо более полезным:

отваривать, готовить на пару или запекать после отваривания без добавления дополнительных жиров;

для заправки не использовать жирный и соленый соус.

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В домашних пельменях часть классической муки эксперт посоветовала заменить на цельнозерновую, а фарш выбирать из индейки или кролика с добавлением овощей или свежей зелени.

"Также очень вкусными получаются пельмени с фаршем из различных сортов рыбы с добавление свежей зелени или брокколи", – сказала Стародубова.

В свою очередь, выбирая полуфабрикат в магазине или готовое блюдо в кафе, нужно обязательно обращать внимание на состав ингредиентов и калорийность в пересчете на порцию блюда, а для заправки выбрать нежирную сметану или йогурт.

"Пельмени в классическом исполнении – достаточно тяжелая для усвоения пища, поэтому для детей рекомендуется выбирать специальные, предназначенные для питания с трех лет. Людям с различными хроническими заболеваниями по вопросам употребления в пищу тех или иных продуктов и блюд необходимо проконсультироваться с врачом", – заключила Стародубова.

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