Сою и перемолотые кости обнаружили в пельменях российских производителей

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Перемолотые кости, соя, листерии и сальмонелла были обнаружены в пельменях ряда российских марок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества.

В пельменях марок "Горячая штучка", "Ложкаревъ", "Стародворье", "Тураково" и Caesar были найдены перемолотые кости.

В продукции сети "Вкусвилл" обнаружили листерии, а в пельменях "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция", "Рестория" и "Тураково" нашли сальмонеллу. Причиной появления бактерий в пельменях указанных марок сочли несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве и нарушение температурного режима при транспортировке.

По результатам исследования выяснилось, что проблем с микробиологией не оказалось у продукции марок "Атяшево", "Ашан", "Большая кастрюля", "Гранд меню", "Мясновъ", "Цезарь", "Мираторг", "Чернышихинские пельмени", "Сергиев канон" и Caesar.

14 торговых марок, по данным Роскачества, не указали наличие в составе крахмала, клетчатки, коллагенового животного белка и других пищевых добавок. Больше всего мяса оказалось в пельменях брендов "Вкусвилл", "Мясновъ" и "Рестория", меньше всего добавляют "Тураково" и "Ашан".

После проверки Роскачество направило в компании претензию. Несоответствия были исправлены только со стороны 23% участников рынка.

Бренд "Мясной дворик" после претензии ведомства разработал план корректирующих мероприятий, "Сибирская коллекция" направила продукцию на исследования, "Вкусвилл" изменил порядок допуска мясного сырья в производственный процесс, пересмотрел программу мониторинга и предпринял другие действия.

Ранее Роскачество выявило фальсифицированный сыр в половине проверенных пицц. За образцы взяли "Маргариты" разных брендов. В 9 из 20 случаев сыр оказался поддельным.



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