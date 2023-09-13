Роскачество проверит состав пельменей в российских магазинах

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Роскачество осенью покажет результаты исследования пельменей, которые продаются в магазинах РФ, сообщается на сайте организации.

Продукцию проверят по почти 600 показателям качества и безопасности.

"По результатам нового исследования Роскачество расскажет, в продукции каких торговых марок были найдены соевый белок и следы рапса, информация о составе какой продукции не соответствует маркировке и в каких пельменях обнаружены сальмонеллы и листерии", – говорится в сообщении.

Вместе с этим эксперты выяснят, в каких товарах мало начинки и какие пельмени разваливаются в ходе готовки.

В Роскачестве отметили, что пельмени с говядиной в России являются самыми популярными – их выбирает 51% потребителей. Чуть меньше граждан отдают предпочтение свинине – 41%. Около 70% россиян покупают замороженные пельмени. Лишь 24% готовят и тесто, и начинку самостоятельно.

Ранее Роскачество проверило творожный сыр 20 популярных торговых марок. Продукцию исследовали по 148 показателям качества и безопасности. Среди проверенных торговых марок девять изготовлены по ГОСТ, еще девять – по техническим условиям или стандартам организации.

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